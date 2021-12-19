2021/12/19 | 20:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية مرور محافظة البصرة، اليوم الأحد، إعدادها خطة للعام المقبل من أربعة محاور بينها معالجة الاختناقات المرورية، فيما أشارت إلى الإجراءات التي تتخذها تجاه المخالفات المرورية.وقال مسؤول الإعلام والعلاقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من 4 محاور..



مرور البصرة تعد خطة للعام المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من 4 محاور.. مرور البصرة تعد خطة للعام المقبل ) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من 4 محاور.. مرور البصرة تعد خطة للعام المقبل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).