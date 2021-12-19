السليمانية: اشتباك مسلح وإصابة عنصر أمن أثناء مطاردة تاجر مخدرات

2021/12/19 | 20:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيب عنصر أمن "آسايش" في محافظة السليمانية، مساء اليوم الأحد، أثناء محاولة قوة من الآسايش، القبض على أحد المتهمين بقضية مخدرات في المدينة.

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وقالت مديرية أمن السليمانية في بيان تلقى ترجمه "ناس كورد"، (19 كانون الأول 2021)، إن "سبب حصول إطلاق نار هذا المساء في السليمانية، هو اشتباك بين مشتبه به في قضية مخدرات، وقوات الأمن التي حاولت اعتقاله".

وأضافت، أنه "في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، وبينما كانت قوات أمن السليمانية بأمر من قاضي مباحث أمن السليمانية، تحاول القبض على متهم بالمتجارة بالمخدرات، رد عليهم المطلوب بالنار ما أدى إلى إصابة أحد أفراد الأمن".

وتابعت، أن "قوات أمن السليمانية سيطرت على الوضع بسرعة واعتقلت المتهم".

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