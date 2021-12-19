حكومة بابل المحلية تعلن جاهزيتها لاستقبال موسم الامطار

2021/12/19 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابلأعلنت حكومة بابل المحلية، اليوم الاحد، استعداد دوائرها المختصة لاستقبال موسم الامطار.

وقال نائب محافظ بابل وسام اصلان في حديث لـ(بغداد اليوم): "بالرغم من الإمكانيات المحدودة، ومع وجود مشاكل أكبر من الحكومات المحلية السابقة ودوائرها الا اننا استعدينا لموسم الامطار ".

وأضاف ان "دائرة الكهرباء في بابل جهزت فرقها لمتابعة اي اعطال قد تضرب شبكة الكهرباء نتيجة الامطار"، مشيرا الى ان "تم توجيه دعوة للوزارات المعنية بدعم الحكومات المحلية هذه الفترة لعبور مشكال موسم الامطار ".

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