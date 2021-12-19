أربيل يعلن تسلم السوري نزار محروس رسميا تدريب الفريق

2021/12/19 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيل

أعلن نادي أربيل، اليوم الأحد، توقيع عقدا رسميا مع المدرب السوري نزار محكروس، لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

و ذكر مصدر مقرب من القلعة الصفراء، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "المفاوضات مع محروس استمرت لأكثر من أسبوع بالعاصمة القطرية الدوحة كون محروس يتواجد حاليا في قطر لتحليل بطولة كأس العرب".

و بين المصدر ان "محروس اختار مواطنه سائد سويدان لأن يكون مساعده وسامر ريحاني مدربا لحراس المرمى على أن يباشر نزار محروس بتدريبه القلعة الصفراء فور وصوله المتوقع الأربعاء المقبل".

ويحتل أربيل المركز 18 بين فرق الدوري العراقي برصيد 8 نقاط، وسيواجه الصناعة الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ14.

وسبق ودرب نزار محروس فريق أربيل، وتوج معه بلقب الدوري المحلي ووصافة كأس الاتحاد الآسيوي في عام (2011 -2012).

فيما درب محروس العديد من الفرق العربية في الأردن والإمارات والسعودية ولبنان، فيما آخر محطاته التدريبية كانت مع منتخب بلاده وتمت إقالته لسوء النتائج.

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