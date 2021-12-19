مع الإغلاق ..تعرف على أسعار صرف الدولار في محافظات الوسط والجنوب

2021/12/19 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي ارتفاعا مع الإغلاق، في تعاملات، اليوم الأحد، بمحافظات الوسط والجنوب.

وبحسب رصد مراسلي (بغداد اليوم)، ان أسعار صرف الدولار في بورصات محافظات الوسط والجنوب بلغت عند الشراء 147.750 لكل ورقة فئة 100 دولار.

وأضاف ان سعر البيع بلغ 148.100 دينارا لكل 100 دولار.

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