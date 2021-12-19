2021/12/19 | 20:53 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على 7 متهمين بإطلاق العيارات النارية وتضبط بحوزتهم اسلحة اثناء مشاجرة في بغداد .وذكر بيان لوزارة الداخلية انه بعد ورود معلومات دقيقة بوجود مشاجرة وإطلاق عيارات نارية في منطقة (ام العبيد) جنوب شرقي بغداد، تم تشكيل فريق أمني من اللواء الأول الفرقة الأولى شرطة اتحادية والقت القبض على 7 من المتهمين وبحوزتهم 5 بنادق مختلفة الانواع، 8 مخازن بندقية،75 إطلاقة بندقية وجهازي اتصال بالاضافة الى عجلتين استخدمتا في الحادث.تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة إلى الجهات المختصة اصوليا لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم./انتهى9

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