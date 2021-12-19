2021/12/19 | 20:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انفجرت بطارية هاتف محمول بوجه طفلين شقيقين في منزل بقرية ذوبسيلة بمنطقة أوديشا بالاسور الهندية، ما أدى لإصابتهما بجروح خطيرة.وحسب ما ذكر موقع sambad english الهندي، كان الصبيان يلعبان بالهاتف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهند..



انفجار هاتف محمول في وجه طفلين أثناء لعبهما به المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهند.. انفجار هاتف محمول في وجه طفلين أثناء لعبهما به) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهند.. انفجار هاتف محمول في وجه طفلين أثناء لعبهما به) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).