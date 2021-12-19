وزير التخطيط يحصي عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنجزة

2021/12/19 | 21:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاأحصى وزير التخطيط خالد بتال، اليوم الأحد، المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنجزة والأخرى في قيد الإنجاز.وقال بتال في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الدعم فيها مقدم من قبل مجموعة من المنظمات والدول المانحة وتم تنفيذها من قبل وكالة الأمم المتحدة للهجرة ووزارة التخطيط".وأضاف أن "هناك 1000 مشروع تم إنجازها وألفي مشروع قيد الانجاز وسيكون لها دور في تنشيط قطاع الاعمار وتكتسب أهمية استثنائية لما لها من اثار تنموية على الواقع الاقتصادي في البلد".وتابع بتال أن "هذه المشاريع لها أهمية استثنائية كونها سهلة التنفيذ والدراسة وسهلة المردود وتساهم في تشغيل الكثير من العاطلين عن العمل وفي قطاعات واعمال صغيرة تتسم في ريادة الاعمال وتشجع المبتكرين والمبدعين على انجاز أعمالهم".وبين أن "هذه المشاريع ممولة وغير قابلة للاسترجاع وتتراوح بين 30 ألف دولار و20 ألف دولار أو أقل بحسب المشروع".

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