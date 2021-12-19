2021/12/19 | 21:08 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، القبض على 7 متهمين بإطلاق النار في بغداد.وقال رسول في بيان، أنه “تم القبض على 7 متهمين بإطلاق النار وضبط 5 بنادق بحوزتهم في بغداد”.

التالي

منذ 3 ساعات

شرطة كربلاء تطيح بعصابة مخدرات

منذ 7 ساعات

النزاهة تضبط حالات هدر للمال العام في صحة وضريبة ميسان

منذ 9 ساعات

تدمير ثلاث أوكار للإرهابيين للدعم اللوجستي وعبوات ناسفة شمالي بغداد

منذ 9 ساعات

جنايات ديالى: الحبس الشديد لمدان يحتال على النساء ويبتزهن

منذ 11 ساعة

احباط محاولة استهداف ارتال الدعم اللوجستي في بابل

منذ 17 ساعة

الاعلام الأمني: تعرض المنطقة الخضراء إلى قصف بواسطة صاروخين كاتيوشا

منذ 18 ساعة

السفارة الاميركية تفعل منظومة “سي رام” وتطلق صافرات الانذار

منذ يوم واحد

إخماد حريق اندلع داخل مبنى مجلس قضاء كردستان

منذ يوم واحد

القبض على أحد عناصر داعش الإرهابي بمنفذ ميناء أم قصر الجنوبي بالبصرة

منذ يوم واحد

الأمن الوطني يضبطُ نصف مليون علبة دواء مهربة في بغداد

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على 7 متهمين بإطلاق النار في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على 7 متهمين بإطلاق النار في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).