اول خسارة لنادي كربلاء في دوري الدرجة الاولى امام البحري افقدته صدارة الدوري

2021/12/19 | 21:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق فريق النادي البحري فوزاً غير

متوقعاً على فريق نادي كربلاء بهدفين في

الشوط الثاني من المباراة التي قادها

طاقم تحكيمي لم يوفق بالمرة مؤلف من (

علاء سالم حكم ساحة ومحمد عماد مساعد

اول ومصطفى عبد الرز

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