التخطيط تكشف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المنجزة

2021/12/19 | 21:10 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه المشاريع لها أهمية استثنائية كونها سهلة التنفيذ والدراسة.

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