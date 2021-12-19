2021/12/19 | 21:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من مظاهرات مصحوبة باشتباكات في نطاق القصر الرئاسي بالسودان، وإلغاء إلغاء الرقابة على الأفلام في الإمارات، ومحكمة مصرية تعاقب القائم بأعمال مرشد الإخوان محمود عزت بالسجن المؤبد، وشبيه السيسي وأمير قطر يمازح مدرب الجزائر على هامش ختام كأس العرب...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالسودان.. وإلغاء رقابة الأفلام بالإمارات) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توب 5: اشتباكات قرب قصر الرئاسة بالسودان.. وإلغاء رقابة الأفلام بالإمارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).