انتاج ’لطمية’ عن محمد رمضان بمشاركة جعفر الابراهيمي (فيديو)

2021/12/19 | 21:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أنتج أحد رواديد المنبر، في مجلس حسيني بمحافظة البصرة، "لطمية" رداً على الانتقادات التي طالت رجل الدين جعفر الإبراهيمي، لإطلاقه سلسلة شتائم، احتوت مفردة عنصرية ضد الفنان المصري محمد رمضان على خلفية إحياء الأخير حفلة في العاصمة بغداد.

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وأخذت الانتقادات ضد الفنان محمد رمضان، طابعها المألوف، قبل أن يتدخل رجل الدين جعفر الإبراهيمي، بإطلاق شتائم من على المنبر الديني، مستخدماً مفردة "أسود" في وصف رمضان، الأمر الذي تسبب بموجة تعاطف مع الفنان المصري المثير للجدل، وازدراء للطريقة التي استخدمها الإبراهيمي.

وظهر الابراهيمي متوسطاً المشاركين في محافظة البصرة، وهم يهتفون باسم جعفر الابراهيمي، ويحيّون موقفه.

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وألغت مدينة "سندباد لاند" الترفيهية وسط بغداد برامج حفلاتها، بعد أن اقتحامها من قِبَل محتجين متشددين، تردد أنهم على صلة بأحد الأحزاب الإسلامية الخاسرة في الانتخابات الأخيرة، والمعروفة بملفاتها المثيرة للجدل في محافظة البصرة.

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وفي اللطمية الجديدة، يكرر الرادود التذرع للإبراهيمي، بأنه لم يقصد بمفردة "أسود" لون بشرته، بل أفعاله، وهي الفكرة التي سبق أن دافع بها الابراهيمي عن نفسه.

رجل الدين، كان قد أكد إنه يرفض الاعتذار عن سلسلة الشتائم التي أطلقها من على منبره ضد رمضان.

وقال الابراهيمي في فيديو مُجتزئ من خطبة جديدة "مازلنا على هذا الموقف بلا خوف ولا وجل وسنبقى ننتقد كل الظواهر المنحرفة التي تحاول تغيير ثقافة الشعب العراقي".

وتابع "يقولون أن جعفر قال عنه أسود، وكأن كل الرذائل في الحفلة كانت مرضية لله، وكلمة الأسود هي الوحيدة التي أغضبت الله".

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ورفع مدوّنون عراقيون اسم رجل الدين ’جعفر الابراهيمي’ إلى قائمة ’الأعلى تداولاً’ في العراق على منصة التغريدة العالمية ’تويتر’ وذلك بعد وصلة شتائم أطلقها رجل الدين ضد الفنان المصري محمد رمضان على خلفية إحيائه حفلاً في بغداد.

ويشكل اسم محمد رمضان منذ سنوات، محل جدلٍ كبير، حيث يعترض كثيرون على أدائه ومستوى الفن الذي يقدمه، ويتعرض لانتقادات كبيرة تتعلق أيضاً بسلوكه على منصات التواصل الاجتماعي، لكن ورغم أن انتقاد محمد رمضان كان مرافقاً على الدوام لمسيرته، إلا أنها المرة الأولى التي ينحدر فيها الانتقاد ضد الفنان المصري إلى الإساءة العنصرية إلى لونه، كما فعل رجل الدين جعفر الابراهيمي.

وظهر جعفر الابراهيمي في فيديو وهو يرتدي عمامته، ويعتلي منبراً أمام المئات من الحضور وكاميرات التصوير، وسرد معلومات لم يذكر مصدرها -كما هي عادة بعض رجال الدين- تحدثت عن أن حفل محمد رمضان في بغداد، كلّف 3 ملايين دولار، دون أن يذكر أن الحفلة جرت في مدينة ألعاب خاصة، كما وصف رمضان بأنه "داعر أسود.." ضمن وصلة شتائم عنصرية أطلقها من على المنبر، خاتماً حديثه بعبارة "عند الله تحتكم الخصوم".

وبينما ذهب العديد من المعلّقين إلى مساندة الإبراهيمي في دعواه، انتقد معظم المعلقين العراقيين المستوى غير المسبوق في مصر أو غيرها في انتقاد رمضان، خاصة وأنه يصدر من رجل دين لطالما تحدث عن إنكار الدين للعبودية والعنصرية والتمييز بين البشر على مستوى اللون.

واتجه آخرون في انتقادهم للابراهيمي، بالحديث عن سبب تركيزه وآخرين من زملائه على "القضايا التافهة" ومرورهم السريع، أو المُنعدم على جرائم الاغتيالات والنهب التي يعاني منها العراق منذ عقود.

وعبّر رمضان في منشور مقتضب عن تأثره بالشتائم العنصرية التي أطلقها رجل الدين "جعفر الابراهيمي" معرباً عن استغرابه من قيام "رجل دين بشتمه عنصرياً من داخل بيوت الله"، لكن رمضان عاد لاحقاً وحذف منشوره.

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