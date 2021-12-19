2021/12/19 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن عددا كافيا من الأطباء والمتخصصين يعملون حول الرئيس فلاديمير بوتين لضمان سلامته من الوباء.

وردا على سؤال حول هل هناك خطة للعمل وفقا لها إذا انتقلت العدوى إلى بوتين من شخص ما، أضاف بيسكوف مازحا: "هذا بوتين من سيتجرأ على نقل العدوى له؟".

وتابع بيسكوف، بشكل جدي: "لا أرغب في التفكير بهذا الأمر أو التحدث عنه، هذا أولا.



أما ثانيا، فلهذا السبب بالذات يعمل عدد ضروري من المتخصصين والأطباء وما إلى ذلك حول الرئيس، وذلك لضمان سلامته الوبائية".

وشدد بيسكوف، على أنه لهذا السبب بالذات، يلتزم كل من يحتك بالرئيس ويتواجد حوله، بالقواعد اللازمة للسلامة الوبائية.

وقال: "رئيس الدولة، وكمواطن روسي يتحلى بالمسؤولية، تلقى التطعيم الأساسي، وتمت إعادة التطعيم، كما شارك في تجربة إضافية مع هذا باللقاح الأنفي".

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