لاعب الميناء محمد شوكان : تعادلنا مع الزوراء بداية جيدة و طموح المنتخب معي مستمر

2021/12/19 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغدادعلق لاعب نادي الميناء محمد جبار شوكان، اليوم الأحد، على مباراة ناديه مع نادي الزوراء.

وقال شوكان بحديث لـ(بغداد اليوم) ان "تعادل الميناء الاخير مع الزوراء يعد نتيجة إيجابية و انا اعتبره بداية مرحلة جديدة للنتائج الإيجابية بعد تسمية المدرب هاتف شمران مدربا للسفانة"، مبينا ان "التعادلين الأخيرين مع الكرخ في ملعبه و تعادلنا مع الزوراء بملعب البصرة قد كان مستوى فريقنا و هو يتصاعد و نتأمل تحقيق و حصد النقاط للتقدم بجدول الترتيب العام بدوري الكرة الممتاز".

و عن موضوع المنتخب أوضح شوكان "بالطبع ان طموح العودة مرة أخرى للمنتخب موجود و السعي لتقديم مستويات كبيرة تؤهله لارتداء فانيلة الوطن فهو مسعى كل لاعبي الدوري و لكن نحتاج إلى التفاني و بذل جهد أكبر لأثبات الاحقية بالعودة مرة أخرى للمنتخب الوطني العراقي".

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