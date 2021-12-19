صراع رئاسة العراق مستمر.. موقف آخر من الديمقراطي الكردستاني يدعو غريمه للغة المنطق

2021/12/19 | 21:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- أربيل

أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صالح عمر، اليوم الأحد، أن حزبه من يحسم منصب رئاسة الجمهورية.

وقال عمر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "حزبه لديه الأغلبية داخل المكون الكردي، ومنصب رئاسة الجمهورية هو من استحقاقه، وعلى الاتحاد الوطني أن يتحدث بلغة المنطق".

وأضاف أنه "كنا سابقا نريد حسم منصب رئاسة الجمهورية دون خلافات في البيت الكردي، ومازلنا نصر على هذا الأمر، ولكن الاتحاد الوطني يريد فرض إرادته دون النظر للاستحقاق الانتخابي".

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