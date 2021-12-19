مقتل 109 أشخاص جراء الإعصار راي

2021/12/19 | 21:34 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات في الفلبين مقتل مئة وتسعة أشخاص على أقل تقدير الاعصار راي الذي يضرب البلاد.

وعمدت الحكومة الى نشر آلاف من عناصر الجيش والشرطة وخفر السواحل ورجال الإطفاء للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في المناطق الأكثر تضرّراً من الاعصار الذي ضرب البلاد ابتداء من يوم الخميس الماضي بسرعة بلغت مئة وخمسة وتسعين كيلومترا في الساعة فضلا في حين قامت سفن الجيش وخفر السواحل بنقل الماء والغذاء والدواء الى المتضررين في المناطق المنكوبة.

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