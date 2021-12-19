2021/12/19 | 21:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت مديرية الإقامة التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن عدد الأجانب المبعدين والمسفرين في العراق بعد انتهاء إقامتهم، وفيما حددت طرق تسربهم وبقائهم في البلاد، اكدت تعاون 3 جهات أمنية لملاحقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مديرية الإقامة تؤكد تعاون 3 جهات لملاحقة المقيمين بصورة غير قانونية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية الإقامة تؤكد تعاون 3 جهات لملاحقة المقيمين بصورة غير قانونية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية الإقامة تؤكد تعاون 3 جهات لملاحقة المقيمين بصورة غير قانونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).