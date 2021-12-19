طالبان ردا على الاتهامات: حالات قتل الشعب انخفضت ودفعنا الرواتب

2021/12/19 | 21:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر وزير الخارجية في حكومة طالبان، أمير خان متقي، الأحد، أنه منذ سيطرة الحركة على أفغانستان انخفضت حالات قتل الشعب الأفغاني، بحسب موقع "إيران انترناشيونال" الذي أجرى معه المقابلة

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