تعادل مثير يحسم موقعة ليفربول وتوتنهام

2021/12/19 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حسم التعادل بهدفين لمثلهما قمة المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي (البريميرليغ) بين ليفربول وتوتنهام على ملعب الأخير.وتقدم أصحاب الأرض عن طريق مهاجمهم هاري كين في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل الريدز برأسية مهاجمه دييغو غوتا في الدقيقة 35.وفي الشوط الثاني، استطاع ليفربول التقدم بهدف ثان برأسية ثانية عن طريق ظهيره الأيسر أندي ربرتسون الذي طرد في الدقيقة 77 من المباراة بعد تدخل عنيف ضد ظهير السبيرز الأيمن إيميرسون.وفي الدقيقة 74 نجح مهاجم أصحاب الأرض هيون مين سون بمنح التعادل لفريقه بعد خطأ فادح لحارس الريدز أليسون بيكر.وبهذا التعادل، حافظ الريدز على مركزه الثاني في الدوري برصيد 41 نقطة خلف مانشستر سيتي الأول الذي فاز اليوم على نيوكاسل بأربعة أهداف دون مقابل وابتعد بفارق 3 نقاط في الصدارة، فيما احتفظ توتنهام بالمركز السابع بـ (26) نقطة.

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