مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في انهيار صخري غربي عدن

2021/12/19 | 21:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد وليد الحاج أمين عام المجلس المحلي لمديرية البريقة في اليمن مقتل مدني وإصابة 3 آخرين جراء انهيار صخري في المنطقة الواقعة غرب مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد.

وأوضح الحاج في تصريح لوكالة “رويترز” أن “صخرة كبيرة سقطت من أعلى جبل كان يشهد أعمال حفر وتكسير بمنطقة البريقة، التي تقع فيها مصفاة عدن الرئيسية، فقتلت شخصا وأصابت ثلاثة آخرين”.

وأكد أن ضحايا الانهيار الصخري هم من العمال وليسوا من سكان المنازل القريبة من موقع الحادث.

وأضاف أن السلطة المحلية بالبريقة طالبت مرارا بناء على شكاوى سكان المنطقة التي يقع بها الجبل، بوقف أعمال الحفر والتكسير واقتطاع أجزاء من الجبل الواقع بجوار معسكر للجيش نتيجة تضرر منازل المواطنين وتأثر بنيتها التحتية.

وتابع أن سلطات المحافظة لم تستجب للطلبات تلك على الرغم من خطورة ذلك على العمال.

وتنتشر في عدن بصورة لافتة أعمال الحفر وتكسير الجبال المحيطة بالمدينة لاستخراج الصخور والحجارة بغرض بيعها لاستخدامها في أعمال البناء والتشييد دون أي رقابة من السلطات المحلية والحكومية.

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