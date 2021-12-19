قاضي ايزيدي يشرع بتاليف كتاب عن دور المرجعية الدينية بالدفاع عن العراق ووفد ايزيدي يزور العتبة الحسينية

2021/12/19 | 21:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب القاضي والكاتب قاسم اوسمان من

العتبة الحسينية المقدسة تزويده بالكتب

والوثائق لتدوينها في كتاب شرع بتاليفه

حول دور المرجعية الدينية بالنجف

بالدفاع عن العراق

وقال رئيس قسم الشؤون الدينية بالعتبة

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