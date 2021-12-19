سيّدة النجوم - المثنى الشيخ عطية

2021/12/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المثنى_الشيخ_عطية باختيالٍ تتلألأ على ذروة الجبلأمام الطفلنقطةً حمراء لعناق الأرض والسماءولا تكشف له إلى أيٍّ منهما تنتميفاتنةً، مغويةً تجمّد قلبه بسلاسل من نارٍ وتُسَرّع خفق أجنحته إلى ما يسبق الضوءوتقفُ بانتظارقدومه إليها بالصورة التي اختار بعد جليد الكهف/متسلّقو جبال الردى نحنجهّزنا أشواكَ أقدامنا للصعود ونيْلهاكما تُحصدُ كؤوس الذهب بعد قطع الماراثوناتكما تُقطف اللآلئ ......





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