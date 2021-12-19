ذات الشَعر الأبيض .... ست قصائد - منى حلمي

2021/12/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#منى_حلمي ذات الشَعر الأبيض ...



ست قصائد ---------------------------------1 – ذات الشَعر الأبيض ---------------------------- منذ أزمنة التأمل والبكاء أراهن على آلاف الأشياء لم يربح فى السباقالا حصان أسود متمرد راهنت على مليون امرأةلم تفز الا " نوال " أمى ذات الشَعر الأبيض المسافرة فى كبرياء وتمرد ------------------------------------------------ ......





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