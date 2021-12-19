ارادة الشعب لا غالب لها من اقتحام القصر للنصر - تاج السر عثمان

2021/12/19 | 21:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان 1 برغم القمع الوحشي للثوار وإغلاق الكباري وجعل العاصمة ثكنة كبيرة لكل مليشيات الجنجويد والبرهان وجيوش حركات سلام جوبا، تمكن الثوار اقتحام القصر الجمهوري بعد مقاومة باسلة وشامخة وباذخة استمرت حوالي شهرين من انقلاب 25 أكتوبر، وبعد أكثر من 9 مليونيات ووقفات احتجاجية واعتصامات واضرابات سياسية وعصيانات جزئية ، حتى جاء ت مليونية 19 ديسمبر التي شارك فيها ثوار الاقاليم وفتحت لهم جماهير العاصمة بيوت ......





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