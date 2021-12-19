2021/12/19 | 21:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قتل مسلّحون، اليوم الأحد، 38 مدنياً في ثلاث هجمات نفّذوها في ولاية كادونا في شمال نيجيريا.وقال صامويل أروان، مفوض الشؤون الداخلية في ولاية كادونا، إن “المهاجمين ينتمون لعصابات لسرقة الماشية”.وأضاف، أن “المهاجمين الذين اقتحموا، عادة ما ينفّذون اعتداءاتهم على متن دراجات نارية، في قرى كوران فاوا وماركي وريهيا في مقاطعة …

ظهرت المقالة هجوم مسلح يودي بحياة 38 مدنياً شمال نيجيريا أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مسلح يودي بحياة 38 مدنياً شمال نيجيريا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مسلح يودي بحياة 38 مدنياً شمال نيجيريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).