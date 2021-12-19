السليمانية تكشف تفاصيل اشتباك مسلح مع تاجر مخدرات

2021/12/19 | 21:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات أمن السليمانية سيطرت على الوضع بسرعة واعتقلت المتهم.

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