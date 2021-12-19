2021/12/19 | 21:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني شاركت الفنانة روجينا جمهورها المتابع لحسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بالفيديو التشويقي لفيلمها الجديد ” مربع برمودة”.وأعلنت موعد طرحه بدور العرض وكتبت: “بسم الله توكلنا على الله فيلم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روجينا تعلن موعد طرح فيلمها الجديد مربع برمودة المركز الخبري الوطني.

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