2021/12/19 | 21:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: fj1R12HD1Lg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خمسة أعوام لم تكفي الموصل لحل هذه الكوارث !! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خمسة أعوام لم تكفي الموصل لحل هذه الكوارث !! | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).