ترامب: على بكين تعويض العالم عن آثار جائحة كورونا

2021/12/19 | 21:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الاحد، عن ثقته بضرورة تعويض الصين العالم عن تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.وقال ترامب لقناة “فوكس نيوز”: “على الصين أن تدفع الثمن وأن […]

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