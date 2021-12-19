شرطة الديوانية تعد خطة امنية خاصة باحتفالات رأس السنة

2021/12/19 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بابل

اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاحد، عن اعداد خطة امنية خاصةً باحتفالات رأس السنة الميلادية.

وقال المنسق الاعلامي لقيادة الشرطة رحيم عودة في حديث لـ(بغداد اليوم): "اعددنا خطة امنية خاصة ومناسبة للاحتفالات برأس السنة الميلادية".

وأضاف ان "الخطة ليست معقدة ولن تشتمل على قطوعات وانما توفير الاجواء الامنية في المناطق التي سيتواجد فيها المواطنين المحتفلين"، مشيرا الى ان "الخطة تتضمن منع استخدام المفرقعات والألعاب الصوتية، وتكثيف الجهد الاستخباراتي ".

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