ليفربول يتعثر مرة ثانية خلال أسبوع و يتعادل مع توتنهام

2021/12/19 | 21:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 مباراة ليفربول أمام مضيفه توتنهام، في الجولة الـ18 من البريميرليج، ليرفع ليفربول رصيده الى 41 نقطة في المركز الثاني، بينما رفع توتنهام رصيده الى 26 نقطة في المركز السابع.

وشهدت بداية الشوط الأول من المباراة أفضلية من جانب توتنهام الذي خلق فرصة عديدة وخطيرة، ولكنها أهدرها بغرابة، قبل أن يسجل هاري كين هدف التقدم في الدقيقة "13".

ثم سدد نابي كيتا كرة قوية أبعدها هوجو لوريس ببراعة، ثم أنقذ أليسون مرماه من هدف محقق من أمام ديلي ألي، قبل أن يسجل ديوجو جوتا هدف التعادل برأسية في الدقيقة "35".

وفي الدقيقة "43" كاد ليفربول أن يسجل هدف التقدم بعد كرة عرضية من ماني استقبلها أرنولد بتسديدة قوية أبعدها لوريس الى ركنية، لينتهي الشوط الأول 1-1.

وفي الشوط الثاني، مرت رأسية جوتا بجوار القائم في الدقيقة "48"، ثم واصل أليسون تألقه من أمام هاري كين، وبعدها سجل أندرو روبيرتسون هدف ثاني برأسية في الدقيقة "71".

وفي الدقيقة "74" سجل توتنهام هدف التعادل عن طريق هيونج مين سون، ثم لعب ليفربول بعشرة لاعبين بعد طرد روبيرتسون، مرت الدقائق وبعدها انتهى اللقاء 2-2.

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