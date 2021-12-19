أربيل تلغي الاحتفال برأس السنة

2021/12/19 | 21:55 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، انه "احتراماً" لأرواح شهداء البيشمركة الذين سقطوا في الهجمات الإرهابية الأخيرة وضحايا الفيضانات التي اجتاحت المدينة الخميس الماضي، تقرر إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة في المحافظة.وقال محافظ أربيل في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد ، ان "الفيضانات اجتاحت 15 ناحية وقرية، وتسببت بموت 12 شخصاً ولا تزال جثتا اثنين منهم مفقودتين"، لافتاً الى أنه تقرر إلغاء جميع الاحتفالات بمناسبة السنة الجديدة "أحتراماً" لأرواح شهداء البيشمركة وضحايا الفيضانات.وذكر خوشناو أن حجم الأضرار المادية الناجمة عن الفيضانات بلغ نحو 20 الى 21 مليار دينار، وان المياه أغرقت 2509 منازل وأوقعت أضراراً فيها، مشيراً الى ان "الفيضانات تسببت بإضرار 402 منزل، و867 سيارة جزء منها يعود الى الدولة، كذلك 153 محلاً تجاريا".ووفقاً لخوشناو، تسببت الفيضانات بوقوع أضرار كبيرة في قريتي بيستانة وكردز، وقامت المحافظة بإرسال فرق خاصة الى القريتين.ودعا محافظ أربيل الحكومة الاتحادية الى تخصيص مساعدات مالية لإقليم كردستان من الميزانية المخصصة لحالات الطوارئ، وذلك بسبب جسامة الأضرار التي أوقعها الفيضان في المدينة.ويوم الجمعة الماضي، اجتاح فيضان مدينة أربيل جرّاء موجة أمطار غزيرة ضربت المدينة، وخلف أضراراً بشرية ومادية في عدّة مناطق.وأعلن رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني تخصيص مبلغ مليار دينار لمساعدة المنكوبين بالحادثة./انتهى9

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