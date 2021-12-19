تسجيل أكثر من 12 ألف إصابة بأوميكرون خلال 24 ساعة

2021/12/19 | 22:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الجهات الصحة في بريطانيا تسجيل أكثر من اثني عشر الف إصابة بالمتحور أوميكرون خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأكدت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيان ان عدد الاجمالي للمصابين بالمتحور الجديد بلغ أكثر من سبعة وثلاثين الف حالة وذلك بعد تسجيل اثني عشر الفا ومئة وثلاث وثلاثين إصابة جديدة.

وتعليقا على المستجدات الاخيرة قال وزير الصحة البريطاني ساجد جاويد ان متحور أوميكرون أصبح سائدًا في المملكة المتحدة مضيفا ان التنامي السريع لهذه الحالات يعرض مستشفيات بريطانيا لخطر ضغط شديد للغاية في المسقبل المنظور.

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