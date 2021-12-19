التخطيط العراقية: جار إنجاز 2000 مشروع صغير للمساهمة في تنشيط قطاع الإعمار

2021/12/19 | 22:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال وزير التخطيط العراقي خالد بتال، إن هناك 1000 مشروع صغير ومتوسط تم إنجازه، و2000 مشروع قيد الإنجاز وسيكون لها دور في تنشيط قطاع الإعمار، وتكتسب أهمية استثنائية لما لها من اثار تنموية على الواقع الاقتصادي في البلد.وقال بتال في تصريح …

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