إصابة عنصر أمن باشتباك مسلح أثناء مطاردة تاجر مخدرات في السليمانية

2021/12/19 | 22:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ السليمانية أصيب عنصر أمن “آسايش” في محافظة السليمانية، مساء اليوم الأحد، أثناء محاولة قوة من الآسايش، القبض على أحد المتهمين بقضية مخدرات في المدينة.وقالت مديرية أمن السليمانية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “سبب حصول إطلاق نار هذا المساء في السليمانية، هو اشتباك بين مشتبه به في قضية مخدرات، وقوات …

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