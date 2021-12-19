السفارة الأميركية تكشف بالارقام حجم الاموال التي دعمت بها العراق

2021/12/19 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، حجم

تبرعاتها للعراق لدعمه مواهجة جائحة

كورونا، وذلك خلال مراسم تأبين في مجمع

مستشفى ابن الخطيب، تخليداً لذكرى

ضحايا الحريق الذي وقع في شهر نيسان

الماضي.

وقالت السفارة

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