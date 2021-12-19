المرور تطارد سيارات الخصوصي العاملة بأجرة التكسي

2021/12/19 | 22:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال 24 ساعة فقط، مديرية المرور العامة

توقف 100 سائق مركبة خصوصية في جانب الكرخ

من بغداد وحده، لمخالفتهم التعليمات

المانعة لعمل المركبات الخصوصية

كسيارات أجرة.

وتنص التعليمات المرورية على فرض غرامة

م

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