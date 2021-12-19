2021/12/19 | 22:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: LCfPseEMtE8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شيخ يحاول اقناع طفلة بالزواج شاهد التفاصيل المؤلمة | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شيخ يحاول اقناع طفلة بالزواج شاهد التفاصيل المؤلمة | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).