محمد رمضان يرد على نوري المالكي بفيديو ساخر!

2021/12/19 | 22:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

عبر الفنان المصري محمد رمضان، الاحد، عن سخريته من الانتقادات والشتائم التي اطلقها رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، بعد حفلة رمضان الاخيرة في مدينة السندباد لاند ببغداد.

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ونشر رمضان، على صفحته الشخصية في "انستغرام"، مقطعاً فيديوياً لرئيشس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، مع مقطع صغير من احد مسلسلاته، فيما علق بايموشن "ضاحكاً".

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