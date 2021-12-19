السفارة الأمريكية تعلن مشاركتها في إعادة تأهيل المرافق في مستشفى ابن الخطيب

2021/12/19 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت السفارة الأميركية في بغداد، الاحد، عن مشاركتها في إعادة تأهيل المرافق في مستشفى ابن الخطيب الذي تعرض لحريق هائل في نيسان الماضي، من خلال منحة قيمتها 560 ألف دولار عن طريق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.وذكرت السفارة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حضر سفير الولايات المتحدة في العراق …

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