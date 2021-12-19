النقل تستقبل السفينة العملاقة MSC والبالغ طولها 366 متر في موانئ ام قصر

2021/12/19 | 22:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق اليوم السفينة العملاقة MSC Valeria التي يبلغ طولها ( 366 ) متر بغاطس 10.50m وعلى متنها 2383 حاوية مختلفة الاحجام رست في موانئ أم قصر.وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه ” حسب توجيه وزير النقل ناصر …

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