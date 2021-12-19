بالأهازيج والأغاني.. معهد الفنون يستقبل

2021/12/19 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل معهد الفنون الجميلة في بغداد، اليوم الاحد، "الاميرة مريم" بالأهازيج والاغاني من قبل الطلبة للمرة الأولى بعد حرقها بالأسيد وعودتها مجددا لمقاعد الدراسة الجامعية.

واظهر تسجيل فيدوي للاميرة مريم برفقة رئيس قسمها حصلت عليه (بغداد اليوم)، يظهر مريم وهي تعود للدراسة وسط فرحة بين زملائها من الطلبة والكوادر التدريسية في معهد الفنون الجميلة.

وعبر الطلبة عن فرحتهم بعودة زميلتهم مريم وتحديها ما تمر به من صعاب وتحول قضيتها الى رأي عام.

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