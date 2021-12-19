القبض على إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي الموصل

2021/12/19 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القبض على إرهابية في مخيم الجدعة بالموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل، تحركت على اثرها مفارز الشعبة بالتعاون مع قوة من مقر لواء المشاة 76 تمكنت خلالها من القاء القبض عليها".

وأضافت ان "الإرهابية من المطلوبات للقضاء بموجب احكام المادة ٤ إرهاب "، مشيرة الى انه "جرى تسليمها لجهة الطلب بعد اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها".

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