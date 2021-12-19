بيان رسمي يكشف حقيقة وفاة محافظ الديوانية

2021/12/19 | 22:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف بيان رسمي، اليوم الأحد، حقيقة وفاة محافظ الديوانية زهير الشعلان.

وذكر بيان لمكتب المحافظ، تلقته (بغداد اليوم)، أن "لاصحة للإخبار الكاذبةالتيت ناقلتها عدد من الصفحات والمواقع الوهمية المزورة التي يلهث أصحابها خلف منافعهم ومصالحهم الشخصية متناسين مخافة الله في بث الإشاعات الكاذبة وأخبار الفوضى والتفرقة والفتنة وأساليب الإبتزاز".

وأضاف البيان: "لذلك ندعو أهلنا في محافظة الديوانية من الحذر من هكذا مواقع وصفحات وهمية والإعتماد على المصادر الصريحة والواضحة في تداول ونقل المعلومة".

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