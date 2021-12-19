القبض على متّهمين اثنين بجرائم السرقة في ميسان

2021/12/19 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / القت القوات الامنية في ميسان القبض على متهمين اثنين بسرقة الدراجات النارية".وذكر بيان لمديرية شرطة ميسان :" ان المتهمين صدرت بحقهما مذكرة اعتقال وفق المادة (446) سرقات ، وقد اعترفا بذلك أثناء التحقيق ، على تنفيذهم (4) عمليات سرقة في مناطق مختلفة في مركز محافظة ميسان".واضاف البيان :" تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما"./انتهى

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