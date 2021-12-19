غوتيريش يدعو المجتمع الدولي إلى دعم لبنان لتجاوز أزماته

2021/12/19 | 22:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى دعم لبنان لتجاوز أزماته، حاثا الحكومة اللبنانية على إجراء الإصلاحات اللازمة بأسرع وقت.وقال في مؤتمر صحفي مع الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت: "أبلغت عون أنني أتيت ومعي رسالة واحدة بسيطة، وهي أن الأمم المتحدة تقف متضامنة مع الشعب اللبناني".وأضاف: "انتخابات العام المقبل ستكون المفتاح، وعلى الشعب اللبناني أن ينخرط بقوة في عملية اختيار كيفية تقدم مرشحيه".وتابع: "استمرار الدعم الدولي للجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية الأخرى، هو أساسي لاستقرار لبنان".من جهته، قال عون: "بحثت مع الأمين العام للأمم المتحدة في الأزمات المتلاحقة التي يعاني منها لبنان والسبل الآيلة إلى الخروج منها لا سيما ما يتعلق منها بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية التي تردت خلال الأشهر الأخيرة".وأضاف: "أكدت للأمين العام أننا نعمل على تجاوز الأزمات ولو تدريجيا من خلال وضع خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على صندوق النقد الدولي، والتفاوض بشأنها كذلك بالتزامن مع إصلاحات متعددة في المجالات الاقتصادية والمالية والإدارية".وشدد الرئيس اللبناني على أن بلاده "ستشهد في الربيع المقبل انتخابات نيابية ستوفر لها كل الأسباب كي تكون شفافة ونزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للبنانيين في اختيار ممثليهم"، مرحبا بـ"أي دور يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في متابعة هذه الانتخابات بالتنسيق مع السلطات اللبنانية المختصة"./انتهى9

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