هازارد يقود تشكيلة ريال مدريد أمام قادش

2021/12/19 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة قادش، التي ستنطلق المباراة بعد قليل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن مباريات الجولة الـ18 لليجا.وشهد تشكيل ريال مدريد مفاجأة كبرى بالبدء بالبلجيكي إيدين هازارد أساسيًا، لأول مرة منذ فترة طويلة.كما يشارك الأوروجوياني فيدي فالفيردي، لتعويض غياب لوكا مودريتش المصاب بفيروس كورونا.وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:كورتوا - ميندي - ألابا - ميليتاو - فاسكيز - كاسيميرو - فالفيردي - كروس - فينيسيوس - هازارد - بنزيمافيما جاء تشكيل قادش كالآتي: ليديسما - جونسون - فالي - أليكس - لوزانو - ألاركون - أليخو - أكابو - كالا - سوبريانو - إسبينوويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الليجا، برصيد 42 نقطة، بينما يحتل قادش المركز الثامن عشر، برصيد 13 نقطة.

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