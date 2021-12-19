الاستخبارات العسكرية تعلن القبض على إرهابية في مخيم الجدعة بالموصل

2021/12/19 | 22:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، اليوم الاحد، القبض على إرهابية في مخيم الجدعة بالموصل.وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة 16 أحدى مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت وجود إرهابية في مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل، …

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