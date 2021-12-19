2021/12/19 | 22:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني استقبلت وزارة النقل/ الشركة العامة لموانئ العراق، اليوم الاحد، السفينة العملاقة MSC Valeria التي يبلغ طولها ( 366 ) متر بغاطس 10.50m وعلى متنها 2383 حاوية مختلفة الاحجام رست في موانئ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النقل تستقبل السفينة العملاقة MSC في موانئ ام قصر المركز الخبري الوطني.

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